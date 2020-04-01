Mittwoch, 01.04.2020 - 14:02
3 min
Coronavirus: Mehr Schutz für Pflegeheime nötig
Von Sonja Werner
Reporterin Politik
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Maßnahme in Hessen
Eine generelle Übersicht über Infizierte in Pflegeheimen gibt es in Hessen nicht, wie Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) erläuterte. Für Kliniken, Alten- und Pflegeheime gilt ab sofort ein generelles Besuchsverbot. Ausnahmen können für den Besuch sterbender Angehöriger gemacht werden oder wenn ein Vater bei der Geburt seines Kindes dabei sein möchte. Bisher galt ein Besuchsrecht für eine Person und die Dauer von einer Stunde.
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