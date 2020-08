Coronavirus: Wichtiges zur Lage an den hessischen Schulen

In vielen Orten in Hessen gilt wegen steigender Corona-Zahlen eine verschärfte Maskenpflicht an Schulen. (Foto: dpa)

23. August, 15 Uhr: Dritter Corona-Fall an Wiesbadener Schule

Zwei bestätigte Fälle an der Hermann-Ehlers-Schule, einer an der Obermayr-Schule, so lautet das Fazit nach den Tests am Freitag. An anderen Schulen gibt es weitere Verdachtsfälle.

Zwei bestätigte Fälle an der Hermann-Ehlers-Schule, einer an der Obermayr-Schule, so lautet das Fazit nach den Tests am Freitag. An anderen Schulen gibt es weitere Verdachtsfälle.

21. August, 7.35 Uhr: Schulstart in Zeiten von Corona - eine erste Bilanz

Der Schulstart unter Corona-Bedingungen wurde kritisch beäugt. Vielerorts in Hessen läuft der Unterricht geräuschfrei, doch es mussten auch schon die ersten Klassen in Quarantäne.

20. August, 15 Uhr: Corona-Verdachtsfall an Schule in Aarbergen

An einer Schule in Aarbergen ist eine Lehrkraft möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert. Bis der Verdachtsfall geklärt ist, wurde der Unterricht eingestellt.

20. August, 12.30 Uhr: Corona-Fälle an Wiesbadener Schulen

Kaum hat das Schuljahr begonnen, gibt es bestätigte Corona-Fälle an mindestens zwei Schulen - bei einer dritten Schule steht das Ergebnis noch aus.

18. August: FaktNews: Was gilt zum Schulstart während Corona?





17. August, 11 Uhr: Schulstart im Zeichen der Pandemie

In Hessen ist am Montagmorgen die Schule wieder gestartet - angesichts der Corona-Pandemie jedoch unter besonderen Bedingungen.

15. August, 9.45 Uhr: Ministerin Hubig zum Schulbeginn: „Müssen wachsam bleiben“

An den Konzepten der Länder zum Schulstart gibt es viel Kritik. Wir sprachen deshalb mit der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin und KMK-Präsidentin Stefanie Hubig.

Schulen in Hessen und Rheinland-Pfalz bereiten sich auf den Schulstart vor





14. August, 15 Uhr: Hessen befürchtet Lehrerausfall

Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) rechnet damit, dass im kommenden Schuljahr bis zu sechs Prozent der Lehrer mit Verweis auf ihr besonderes Corona-Risiko für den Unterricht in der Schule ausfallen. Diese Prognose fuße auf den Erfahrungen in anderen Bundesländern, sagte er am Freitag in Wiesbaden. Bei den Schülern gehe er bislang von einer Quote von unter fünf Prozent von Kindern und Jugendlichen aus, die zu einer Corona-Risikogruppe zählen und daher per Attest vom Unterricht in der Schule freigestellt werden. "Wenn Corona nicht wäre, gingen wir sehr entspannt in das neue Schuljahr", sagte Lorz mit Blick auf die Lehrerversorgung.

Roeinghs Ratschlag: Schulbeginn und die Corona-Zahlen





13. August, 15 Uhr: Pandemie verändert die Einschulung

Wegen Corona müssen die Feiern in diesem Jahr anders ablaufen als aus den Vorjahren gewohnt. Die Schulen in Gladenbach, Dautphetal oder Biedenkopf haben neue Pläne erstellt, um die Corona-Beschränkungen einhalten zu können.

13. August, 5 Uhr: So ist der Schulstart im Dillgebiet geplant

Am Montag öffnen die Schulen in Hessen wieder komplett - in Zeiten von Corona mit vielen Hürden. Wie Schulen im Dillgebiet damit umgehen

12. August, 16.25 Uhr: So bereiten sich Wiesbadener Schulen auf den Start vor

In wenigen Tagen beginnt wieder die Schule - wir haben uns bei vier weiterführenden Schulen in Wiesbaden umgehört, wie der Neustart trotz Corona gelingen soll.

12. August, 16.25 Uhr: Kritik an Maskenregelung in hessischen Schulen

Die hessische Linken-Fraktion bemängelt, dass die Maskenpflicht an Schulen erst kurz vor Schulstart zentral geregelt wird. Zehn Gymnasien gehen derweil einen eigenen Weg.

12. August, 16 Uhr: Schüler müssen außerhalb der Klassenzimmer Masken tragen

Mit Beginn des neuen Schuljahres sind Schüler in Hessen wegen der Corona-Pandemie verpflichtet, außerhalb der Klassenräume Masken zu tragen. Weitere Vorgaben sollen folgen.





12. August, 15.41 Uhr: Die aktuellen Zahlen in Hessen

Die Zahl der in Hessen bestätigten Corona-Infektionen ist um 61 gestiegen. Damit seien bislang 12 876 Fälle registriert worden, teilte das Sozialministerium am Mittwoch in Wiesbaden mit (Stand 14.00 Uhr). Insgesamt 526 Menschen sind an den Folgen des Virus gestorben, das war ein Patient mehr als noch am Vortag. Bei der wichtigen Infektionskennziffer der Sieben-Tage-Inzidenz führt weiterhin die Stadt Offenbach die Statistik an: Der Wert lag dort dem Ministerium zufolge bei 19, am Vortag hatte er noch bei 21 gelegen. In der Landeshauptstadt Wiesbaden betrug der Wert 17, in den Kreisen Offenbach und Groß-Gerau jeweils 16. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Infektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage an. Wird eine bestimmte Grenze überschritten, können in den betroffenen Kommunen neue Einschränkungen zum Eindämmen der Pandemie eingeführt werden.

12. August, 15.30 Uhr: Darmstadts Gymnasiasten müssen Maske tragen

Zum Schulstart am Montag ist jetzt auch in den Klassenräumen Mund-Nase-Beckung Pflicht. Darmstadts Schulleitungen verschärfen die Hygiene-Regeln und kritisieren den Hessischen Kultusminister.

12. August, 10.08 Uhr: Es bleibt dabei: Keine Maske im Unterricht

Was man zum Schulstart in Rheinland-Pfalz am Montag wissen muss: von der Einschulung über Klassenfahrten bis zu Corona-Tests für Lehrer. In Hessen tagt heute vormittag das Corona-Kabinett zum Thema Maskenpflicht an Schulen.