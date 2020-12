Dannenröder Wald: Rodungen für Autobahnausbau abgeschlossen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Bild: dpa) (Foto: Lino Mirgeler/dpa)

Homberg/Ohm - Trotz heftiger Proteste von Aktivisten sind die Rodungen für den Weiterbau der Autobahn 49 im Dannenröder Wald erfolgreich beendet worden. Die Fällarbeiten seien nun abgeschlossen, teilte die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) am Dienstag mit. «Damit wurde ein nächster wichtiger Schritt für die Realisierung des letzten Teilstücks der A 49 zwischen Gießen und Kassel vollzogen.» In den nächsten Wochen sollen allerdings noch kleinere Arbeiten wie das Abtransportieren gefällter Bäume erfolgen. Aufgrund zahlreicher Aufrufe von Gegnern des Projektes rechnet die Deges weiter mit Protesten und Störaktionen.

Vor rund einem Monat hatten die Rodungen für das neue Autobahnstück in Mittelhessen begonnen. Begleitet wurden sie von einem Großeinsatz der Polizei. Bereits zuvor waren im Herrenwald bei Stadtallendorf sowie im Maulbacher Wald bei Homberg Bäume gefällt worden. Laut der Deges geht es insgesamt um eine Rodungsfläche von rund 85 Hektar. Umwelt- und Klimaschützer hatten den Dannenröder Wald vor mehr als einem Jahr besetzt, um das Projekt zu stoppen. Sie sehen den Plan zum A49-Ausbau angesichts des Klimaschutzes als überholt an. Befürworter hoffen, dass der Lückenschluss weniger Verkehrsbelastung in den Dörfern der Region sowie eine schnellere Verbindung zwischen Kassel und Gießen bringt.