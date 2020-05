Das Wochenende startet mit Lockerungen in der Corona-Krise

Die Abgeordneten haben zur Plenarsitzung des Hessischen Landtags ihre Plätze eingenommen. Foto: Arne Dedert/dpa (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Wiesbaden - Mit dem Start ins Wochenende gibt es in Hessen viele Lockerungen in der Corona-Krise. Freizeitsport ist wieder möglich, wenn er kontaktfrei und mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen einzelnen Personen ausgeübt werden kann. Auch Theater sowie Opern- und Konzerthäuser dürfen unter Auflagen von Samstag an wieder öffnen. Dazu kommt kurz vor dem Muttertag die wichtige Entscheidung für die Geschäfte, dass die Verkaufsflächenbegrenzung von 800 Quadratmetern im Einzelhandel wegfällt. Ein Überblick:

Für den HANDEL gilt die Beschränkung, dass für jeden Kunden rechnerisch 20 Quadratmeter Verkaufsfläche vorhanden sein müssen. So soll die Zahl der Menschen, die sich maximal in einem Geschäft aufhalten, an dessen Größe angepasst werden.

Das KONTAKTVERBOT in der Öffentlichkeit wurde verlängert, es gilt aber die Lockerung, dass sich künftig Menschen zweier Hausstände treffen könnten, etwa zwei Familien oder Nachbarn.

VERSAMMLUNGEN mit bis zu 100 Teilnehmern sind unter Auflagen wieder möglich. Dazu muss aber gewährleistet sein, dass Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten würden. Die Behörden können unter bestimmten Voraussetzungen auch höhere Teilnehmerzahlen ermöglichen.

Im Bereich KULTUR dürfen auch Theater, Opern- und Konzerthäuser unter Einhaltung dieser Auflagen ab dem Wochenende an wieder öffnen. Ausgenommen sind Konzerte und Veranstaltungen, bei denen die erforderlichen Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten.

Voraussetzung für das SPORTTREIBEN ist, dass er kontaktfrei ausgeübt und ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Auch Kegelbahnen, Squashhallen, Kletter- und Turnhallen sowie Indoorspielplätze können ab Samstag wieder öffnen.