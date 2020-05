Datenschutzbeauftragter lobt Hessen in der Corona-Pandemie

Der hessische Datenschutzbeauftragte Michael Ronellenfitsch sitzt vor einer blauen Wand mit hessischem Löwen. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Der hessische Datenschutzbeauftragte Michael Ronellenfitsch hat die Landesregierung für ihr Vorgehen in der Corona-Pandemie gelobt. Die Exekutive sei «sichtlich bemüht», die Eingriffe in die informationelle Selbstbestimmung der Bürger so gering wie möglich zu halten, teilte er am Mittwoch in Wiesbaden mit. «Es ist daher nicht damit zu rechnen, dass die Maßnahmen zur Krisenbewältigung nach Zweckerreichung missbraucht werden sollen». Es sei unstreitig, dass die Beschränkungen der Grundrechte «keinen Dauerzustand darstellen». Ronellenfitsch veröffentlichte am Mittwoch den Datenschutzbericht für das Jahr 2019.