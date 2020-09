DBK befasst sich mit Krise: Vollversammlung geht weiter

Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Foto: Arne Dedert/dpa (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Fulda - Mit Beratungen unter anderem über die Folgen der Corona-Pandemie auf das kirchliche Leben setzt die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) ihre Herbstvollversammlung an diesem Mittwoch in Fulda fort. Gerade in der Zeit des Lockdowns habe die Kirche nicht so präsent sein können, wie dies wünschenswert gewesen wäre, hatte der DBK-Vorsitzende und Limburger Bischof Georg Bätzing am Dienstag erklärt. Das hätten vor allem bestimmte Gruppen wie alte, pflegebedürftige oder sterbende Menschen zu spüren bekommen.

Zugleich hätten sich aber viele Menschen engagiert, um beispielsweise Beratungsangebote aufrecht zu erhalten oder Kindertagesstätten zu öffnen und so ein geregeltes Leben zu ermöglichen. Bei einer Pressekonferenz wollen am Mittag Bischof Franz-Josef Bode aus Osnabrück, Bischof Franz-Josef Overbeck aus Essen sowie Erzbischof Ludwig Schick aus Bamberg zu dem Thema «Corona - kirchliche Verantwortung und Anwaltschaft» Rede und Antwort stehen.

Noch bis diesen Donnerstag läuft die traditionelle Herbstvollversammlung - coronabedingt ist sie einen Tag kürzer als üblich. Im Mittelpunkt des Treffens stehen der Reformprozess Synodaler Weg und die Konsequenzen aus der 2018 veröffentlichten sogenannten MHG-Studie zu sexuellem Missbrauch.

Nach den Worten Bätzings wollen sich die Bischöfe möglichst auf konkrete Anerkennungszahlungen für Opfer des sexuellen Missbrauchs durch Kleriker einigen. «Es geht uns um ein einheitliches System», hatte der DBK-Vorsitzende betont. «Wir wollen, dass jede Betroffene, jeder Betroffene einen Zugang dazu hat. Wir wollen, dass ein unabhängiges Gremium entscheidet - auch über die Höhe der Leistungen, die gezahlt werden.» Dabei werde man sich an gerichtlichen Urteilen zu Schmerzensgeldern orientieren.