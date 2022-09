Jetzt teilen:

Wiesbaden - Der hessische Landtag wird sich heute mit den Folgen für die Bevölkerung durch die Preissteigerungen in Folge des Ukraine-Kriegs und den Anschlussregelungen für den ÖPNV nach dem Ende des 9-Euro-Tickets befassen. Am letzten Tag der Plenarwoche in Wiesbaden stehen außerdem Debatten um das Ehrenamt im Brand- und Katastrophenschutz, die Solarenergie und den Einsatz von Videoüberwachung in Hessen auf der Tagesordnung.

