Demo gegen Corona-Politik in Frankfurt kurzfristig abgesagt

Frankfurt/Main - Eine groß angekündigte Protestaktion gegen die Corona-Politik ist in Frankfurt kurzfristig abgesagt worden. Die Anmeldung der Demonstration sei zurückgezogen worden, teilte die Polizei am Sonntag kurz vor Beginn der Aktion mit. Ursprünglich waren rund 1000 Teilnehmer erwartet worden. Am Veranstaltungsort hatten sich jedoch nur wenige Menschen versammelt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und hatte das Gelände weiträumig abgesperrt.

