Demonstration gegen Angriff auf Ukraine

Mit ukrainischen Fahnen sind die Teilnehmerinnen bei einer Demonstration unterwegs. (Bild: dpa) (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa)

Frankfurt/Main - Rund 1000 Menschen haben nach Polizeiangaben am Sonntag in Frankfurt gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine protestiert. Ein Demonstrationszug führte vom Willy-Brandt-Platz zum Mainufer und zurück. Die Demonstration fand unter Bezug auf den Muttertag mit dem Titel „Zug der Mütter gegen den Krieg in der Ukraine und in Europa“ statt. Demonstrantinnen trugen Blumenkränze im Haar, es waren zudem zahlreiche blau-gelbe Ukraine-Fahnen zu sehen.

Ukrainische Mütter könnten derzeit nicht feiern, sondern verlören jeden Tag, jede Stunde und jede Minute ihre Kinder, ihre Ehemänner, Brüder, Väter und nächsten Verwandten, hieß es im Aufruf. Die Demonstration solle zeigen, dass ein Ende des Krieges nur durch die Unterstützung aller europäischen Staaten möglich sei.

Zeitgleich fanden auch zwei pro-russische Demonstrationen statt, hier sprach die Polizei von maximal 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Sie hielten neben der russischen auch sowjetische Fahnen hoch. Schon im April waren Hunderte Befürworter des russischen Angriffs auf dem Frankfurter Opernplatz zusammengekommen. Die Demonstrationen verliefen zunächst friedlich, bis zum frühen Nachmittag gebe es keine besonderen Vorkommnisse zu berichten, sagte ein Polizeisprecher.

