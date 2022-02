Demos gegen Impfpflicht in Hessen

FRANKFURT - In verschiedenen Städten in Hessen hat es am Samstag Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen und die Impfpflicht in der Pflege gegeben. Wie die Hessenschau berichtet, hätten in Fulda etwa 350 Pflegekräfte gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht demonstriert, in Hanau 900 und in Kassel etwa 500. In Frankfurt seien es mehr als 3000 Demonstrierende gewesen. Dort sei es auch zu zwei Festnahmen gekommen. Im ersten Fall habe eine Person keine Maske getragen und sich dann gegen den Ausschluss von der Versammlung gewehrt, eine andere Person habe Polizisten beleidigt und sich anschließend nicht an den ausgesprochenen Platzverweis gehalten, teilte die Polizei auf Twitter mit.