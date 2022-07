Der "Halbe Mann" auf Hoffnungs-Tour mit dem Handbike

Florian Sitzmann im Handbike, mit dem er vom 18. bis 29. August von Hamburg nach Garmisch-Partenkirchen fahren will. Foto: Sitzmann

DARMSTADT - "Der Florian Sitzmann fährt in zwölf Tagen bis zur Zugspitze", sagt Sascha Grammel, und seine Josi entgegnet verblüfft: "Das muss aber ein langer Zug sein". Kleiner Gag zum Einstieg als Dialog zwischen einer Schildkröte und Deutschlands berühmtestem Bauchredner. Der auch ein Bekannter ist vom "Halben Mann". Also jenem Florian Sitzmann, der tatsächlich in zwölf Tagen den höchsten Berg des Landes erreichen will - von Hamburg aus mit dem Handbike.

Geld für die Stiftung "Hoffnung für Kinder"

Keine selbsterfüllende Extremtour, sondern eine eher selbstlose Fernfahrt. Mit der Aktion "Miles for Hope" sammelt der 46 Jahre alte Roßdörfer Geld für die Stiftung "Hoffnung für Kinder". Sitzmann nennt es auch Jubiläumstour, weil es am Finaltag genau 30 Jahre her sein wird, dass er bei einem Motorradunfall seine beiden Beine verlor. Das ist ein Grund zum Feiern? Für den Betroffenen keine Frage. "Ich habe jedes Jahr gefeiert. Es hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Es war wochenlang unklar, ob ich überhaupt die Augen wieder aufmachen werde."

Genau das tat Sitzmann am 7. September 1992, seinem 16. Geburtstag. "Wir feiern das Leben", betitelt er diesen Zeitraum zwischen dem Jahrestag des Unfalls, als er bei der Auffahrt auf die Autobahn vom Sozius eines stürzenden Motorrads unter einen Lkw geriet, und dem Aufwachen aus dem Koma: "Das sind für mich auch immer wieder Momente der fröhlichen Reflexion."

Die Homepage mit direkter Verlinkung für mögliche Spenden ist www.dersitzmann.de/miles-for-hope.

Die Fröhlichkeit hat er sich durch das Schicksal nicht nehmen lassen, sich als "Halber Mann" erfunden und vermarktet, und ist zum "Meister der Selbstmotivation" gereift, wie er selbst sagt. Was ihm auch half bei der Vorbereitung seines Marathonprojekts: "Auch da gab es immer wieder Tiefschläge, dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dann gab es eine Lösung." Und für den 900 Kilometer langen Weg braucht es viele Lösungen. Nach dem Start am 18. August in Hamburg geht die Fahrt in zwölf Etappen über Stationen wie Salzgitter, Gotha, Coburg, Erlangen und Augsburg nach Garmisch-Partenkirchen. Zwei Tage nach der Ankunft folgt am 31. August eben jene Jubiläumsfeier auf der Zugspitze, wohin es aber mit der Gondel oder der Zahnradbahn geht.

Mehr logistische als körperliche Herausforderung

Für Florian Sitzmann ist die Tour im Handbike, das er mit der Kraft seiner Arme bewegt, mehr logistische als körperliche Herausforderung. Die Etappen sind zwischen 47 und 90 Kilometer lang. Eher Sprintdistanzen für einen Mann, der noch immer den Handbike-Rekord im 540 Kilometer langen Rennen von Trondheim nach Oslo hält. Ist ein paar Tage her, weshalb sich der halbe Mann auch gerade mit täglich 50 bis 70 Trainingskilometern wieder in Form bringt. "Ich habe dabei auch gemerkt, dass ich doch in der Tiefe meines Herzens Sportler bin. Was aber nicht dazu führt, dass der Sitzmann wieder in die Szene eintaucht."

So wie in Zeiten, als er sich mit einem Marathonsieg in Hamburg für die Paralympics qualifizierte. Einer von mehreren Gründen für die Wahl des Startortes, wo auch sein Bruder wohnt. Coburg ist ein weiterer Fixpunkt als Wohnort seines Vaters und seines Freundes Max Beyersdorf, Mitinitiator von "Miles for Hope". Weil Garmisch und die Zugspitze Zielorte sein sollten, blieb Südhessen außen vor. Allerdings nur im Streckenplan, denn im Kern der Tour geht es darum, notleidenden Kindern in Südhessen zu helfen. Genau das ist die Aufgabe von "Hoffnung für Kinder", einer Stiftung der Volksbank Darmstadt-Südhessen, die Sitzmann schnell für sein Projekt begeistern konnte.

Er will die 100.000 vollmachen

"Ich persönlich habe mir vorgenommen, die 100.000 vollzumachen". Womit Sitzmann, selbst Vater von drei Kindern, angesichts der schon angelaufenen Spenden eher tiefstapelt. Ein Auftritt bei Stern TV, wo seine Geschichte regelmäßig Thema ist, brachte zuletzt schon reichlich Bewegung auf dem Spendenkonto. Unterwegs wird natürlich kräftig weitergetrommelt von der im Kern achtköpfigen Gruppe. Darunter Schauspieler Jan Hartmann, der als passionierter Fotograf einen Jubiläums-Bildband zusammenstellen will. Und Kameramann Toni Milicevic, aus dessen Material ein Film entstehen soll. "Den will ich dann in Schulen oder Eventkinos zeigen. Vielleicht gibt es ja Menschen, die das gebrauchen können, wenn im Herbst die 148. Corona-Welle kommt", sagt Sitzmann, den eine der ersten Wellen zu seiner Tour inspirierte: "Max und ich haben gesagt: Wir haben keinen Bock mehr auf diese Corona-Stimmung. Lass uns mit dem Rad durch Deutschland fahren und versuchen, eine positive Welle vor uns herzuschieben."

Sitzmann ist sich bewusst, dass er und sein Freund Max "schon auch ein bisschen Selbstdarsteller sind. Aber wenn man damit etwas bewegt, finde ich das in Ordnung". Oder wie es in Badesalz-Comedian Henni Nachtsheim in einer anderen Promi-Grußbotschaft für die Tour formuliert: "Der halbe Mann ist halt ein ganzer Kerl".