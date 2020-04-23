Donnerstag,
23.04.2020 - 00:00
2 min
Der neue Finanzminister Michael Boddenberg rückt in den Aufsichtsrat wichtiger Unternehmen
Michael Boddenberg rückt mit seinem Wechsel ins Finanzressort auch in wichtige Gremien ein. So leitet er künftig den Aufsichtsrat der Fraport.
Von Christoph Cuntz
Redakteur Politik
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