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Donnerstag, 23.04.2020 - 00:00
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Der neue Finanzminister Michael Boddenberg rückt in den Aufsichtsrat wichtiger Unternehmen

Michael Boddenberg rückt mit seinem Wechsel ins Finanzressort auch in wichtige Gremien ein. So leitet er künftig den Aufsichtsrat der Fraport.

Christoph Cuntz: Redakteur Politik
Von Christoph Cuntz
Redakteur Politik
Michael Boddenberg ist seit dem 3. April hessischer Finanzminister. Foto: dpa

Michael Boddenberg ist seit dem 3. April hessischer Finanzminister. (Foto: dpa)

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