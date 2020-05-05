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Dienstag, 05.05.2020 - 03:00
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Der Ruf der Mopsfledermaus

Seltene Fledertiere können den Bau von Windrädern verhindern. Dennoch fördert Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) ein Projekt, das Mopsfledermäuse schützen soll.

Christoph Cuntz: Redakteur Politik
Von Christoph Cuntz
Redakteur Politik
Gelingt der Nachweis der seltenen Art in einem Gebiet, werden anschließend einzelne Tiere mit Netzen gefangen und mit einem Sender versehen, um die Quartiere der Fledermäuse ausfindig zu machen. Foto: dpa

Gelingt der Nachweis der seltenen Art in einem Gebiet, werden anschließend einzelne Tiere mit Netzen gefangen und mit einem Sender versehen, um die Quartiere der Fledermäuse ausfindig zu machen. (Foto: dpa)

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