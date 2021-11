Die Corona-Krise wird für viele zur Schulden-Krise

AUSWIRKUNGEN DER PANDEMIE

Die Folgen der Corona-Pandemie lassen aus Sicht von Schuldnerberatungsstellen immer mehr Menschen in Deutschland in finanzielle Not geraten. Die Beratungsstellen verzeichneten im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Aufkommen vor der Pandemie einen deutlichen Anstieg der Beratungsanfragen. Das ergab eine Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände.



Zu Beginn der Pandemie hätten sich viele noch durch Rücklagen oder privat geliehenes Geld finanziell über Wasser halten können. In über einem Viertel sei die erhöhte Beratungsnachfrage auf Miet- und Energieschulden zurückzuführen.