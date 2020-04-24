Freitag,
24.04.2020 - 00:00
2 min
Die Luft wird sauberer, der AfD zum Trotz
Mit der Mobilität sind auch die Schadstoff-Konzentrationen gesunken, sagt das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie. Die AfD im Landtag behauptet das Gegenteil.
Von Christoph Cuntz
Redakteur Politik
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