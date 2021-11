Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Hessen

Verstärkte Kontrollen des Impfstatus gehören auch zum Paket in Hessen. (Foto: Sascha Kopp/VRM Bild)

WIESBADEN - Hessen verschärft ab Donnerstag, 25. November, für mindestens vier Wochen seine Corona-Regeln. Demnach gelten ab sofort neue Schwellenwerte für die Einführung schärferer Corona-Maßnahmen. Diese sind abhängig von der Zahl der Corona-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden – der sogenannten Hospitalisierungsinzidenz.

2G: Künftig wird ein negativer Corona-Test nicht mehr für einen Besuch von Innenräumen in Restaurants, Sportstätten, Spielbanken oder Kultureinrichtungen ausreichen. Hier gilt künftig 2G, Zutritt also nur für Genesene und Geimpfte. Ausgenommen sind Personen, die sich per Attest bestätigt nicht impfen lassen können und Menschen unter 18 Jahren. Sie benötigen aber einen aktuellen negativen Corona-Schnelltest. Schüler können hier das Schul-Testheft nutzen. Zusätzlich gilt eine Maskenpflicht an Sitzplätzen, etwa im Kino oder Theater. Einzige Ausnahme stellt der Restaurantbesuch dar – hier können die Gäste ihre Maske am Platz abnehmen, ebenso wie beim Sport.

Was ist die Hospitalisierungsinzidenz? Der Wert weist aus, wie viele Personen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wegen einer Corona-Erkrankung landesweit im Krankenhaus neu aufgenommen wurden. Künftig gibt es drei Schwellenwerte für die Hospitalisierungsrate.



Steigt der Wert über 3 (Stufe 1): Greifen für Ungeimpfte flächendeckende Zugangsbeschränkungen im öffentlichen Leben. Es gilt weitestgehend 2G.



Steigt der Wert über 6 (Stufe 2): In bestimmten Einrichtungen werden auch für Geimpfte und Genesene zusätzlich Testnachweise oder andere Maßnahmen vorgeschrieben (2G+).



Steigt der Wert über 9 (Stufe 3): Weitergehenden Beschränkungen und härtere Maßnahmen möglich – etwa Kontaktbeschränkungen oder Einschränkungen und Verbote von Veranstaltungen.

Hessen steht am Sonntag bei 4,4, befindet sich also in der zweiten Stufe.



2G+:

Betriebe können sich künftig auch für die 2G+-Option entscheiden: Hier brauchen Geimpfte und Genesene zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Schnelltestnachweis. Ausgenommen sind auch hier Personen, die sich per Attest bestätigt nicht impfen lassen können und Menschen unter 18 Jahren. Sie benötigen aber ebenfalls einen aktuellen negativen Corona-Testnachweis. Bei 2G+ dürfen die Besucher auf Maske und Abstand verzichten – ähnlich wie bislang in Hessen bei 2G galt. Dies gilt allerdings nicht für Bordelle, Clubs und Diskotheken.

Arbeitsplatz und Homeoffice:

Mit Inkrafttreten der bundesweiten Regeln gilt in Hessen ebenfalls die 3G-Regel am Arbeitsplatz: Wer bei der Arbeit mit Menschen in Kontakt kommt, muss geimpft oder genesen sein; oder sich täglich testen lassen. Ein Selbsttest reicht hier nicht aus. Arbeitnehmer müssen einen negativen Test-Nachweis vorlegen, Arbeitgeber sind zur Kontrolle verpflichtet. Arbeitgeber dürfen den Geimpft-, Genesen- oder Getestet-Status einsehen und verarbeiten, aber nicht langfristig speichern. Beschäftigte, die sich weigern, müssen im Homeoffice arbeiten oder auf anderen Stellen eingesetzt werden.

Generell gilt wieder eine Homeoffice-Pflicht: Beschäftigten mit „Büroarbeiten oder vergleichbaren Tätigkeiten“ muss Homeoffice ermöglicht werden – es sei denn, dies geht aus betrieblichen Gründen nicht.

Schulen und Hochschulen:

In Schulen gilt weiterhin die 3G-Regelung, die Schüler müssen drei Mal die Woche getestet werden. Bis zu den Weihnachtsferien gilt in den Schulen außerdem Maskenpflicht auch am Sitzplatz. Das Schul-Testheft gilt weiterhin als Testnachweis.

In Hochschulen wird künftig auch 3G gelten. Bislang gab es in hessischen Hochschulen dafür keine Vorschrift – die Hochschulen konnten selbst bestimmen, welche Regeln vor Ort gelten.

Zutritt zu medizinischen Einrichtungen:

Alle Mitarbeiter sowie Besucher von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Arztpraxen, Reha-Kliniken oder Einrichtungen der Eingliederungshilfe müssen entweder geimpft oder genesen sein; oder einen negativen Test-Nachweis haben. Hier gilt: Schnelltests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein, PCR-Tests maximal 48 Stunden. Die 3G-Regel gilt ausdrücklich nicht für Patienten und Bewohner.

Ungeimpfte Mitarbeiter müssen sich täglich testen lassen, geimpfte oder genesene Beschäftigte müssen zwei Mal die Woche Selbsttests machen. Die Einrichtungen sind zu einem Testangebot vor Ort verpflichtet – ein überwachter Selbsttest ist möglich, ebenso ein Testzertifikat einer anerkannten Teststelle.

Fernverkehr und ÖPNV:

Hier gilt künftig bundesweit 3G und FFP2-Maskenpflicht. Nur noch geimpfte, genesene oder getestete Personen können dann Bus und Bahn fahren. Allerdings kündigten die Verkehrsverbünde bereits an, dies nur stichprobenartig zu kontrollieren. Die Kontrollen würden gemeinsam mit der Polizei und den Ordnungsbehörden der Kommunen durchgeführt, wie es bei der Maskenpflicht auch der Fall sei. Die FFP2-Maskenpflicht gilt auch für Kinder und Jugendliche.

Veranstaltungen:

Bei Veranstaltungen mit mehr als 25 Gästen in Innenräumen gilt die 2G-Regel – außerdem herrschen Maskenpflicht und Abstandsregeln. Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Gästen müssen jetzt genehmigt werden. Bislang konnten Veranstaltungen mit bis zu 5.000 Gästen ohne eine Genehmigung stattfinden.



Weihnachtsmärkte:

Es gibt weiter keine einheitlichen Vorgaben für Weihnachtsmärkte in Hessen. Sie können grundsätzlich stattfinden. Die Regeln – und ob ein Weihnachtsmarkt überhaupt stattfinden darf – müssen die Kommunen selbst festlegen. Prinzipiell soll auf Weihnachtsmärkten und Volksfesten eine Maskenpflicht überall dort gelten, wo es besonders eng wird. Stände zum Essen und Trinken sollen in einem abgezäunten Bereich sein, hier greift die 2G-Regel. Für die Sicherheit soll es stichprobenartige Kontrollen geben, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überprüfen.

Hotels:

In Hotels dürfen nur noch Geimpfte und Genesene übernachten. Ausnahmen gelten für Gäste, die aus beruflichen Gründen reisen. Diese dürfen unter der 3G-Regel, also auch getestet, weiterhin einchecken. Dann besteht eine tägliche Testpflicht. 2G gilt für die Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen, wie Speisesäle oder Schwimmbäder.

Körpernahe Dienstleistungen, wie Kosmetik oder Friseur:

Auch bei körpernahen Dienstleistungen, die „medizinisch nicht notwendig sind“, gilt 2G. Davon ausgenommen sind Friseure, die Teil der Grundversorgung sind. Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

Clubs und Bordelle:

In Diskotheken, Clubs oder Prostitutionsstätten gilt künftig das neue „2G+“, hier kommen nur Geimpfte und Genesene rein, und sie brauchen zudem noch einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest. Für Außenbereiche von Diskotheken gilt 2G.

Wo gilt überall Maskenpflicht?:

Eine Pflicht zum Tragen einer Maske gilt künftig neben Fernverkehr und ÖPNV auch an den Sitzplätzen in Schulen, Hochschulen, anderen Bildungseinrichtungen, Übernachtungsbetrieben, in Kinos, Opernhäusern oder Theatern. Aber auch in „entsprechenden Arbeitsplatzsituationen“. In der Gastronomie nur außerhalb der Sitzplätze. Außerdem nach wie vor: In Innenräumen aller öffentlich zugänglichen Gebäude, in Innenräumen von Groß- und Einzelhandel, Tankstellen, Poststellen, Banken oder Sparkassen.

Was passiert in der dritten bundesweiten Eskalationsstufe?:

Das ist noch nicht abschließend geklärt. Die dritte Eskalationsstufe greift bei Überschreiten der Hospitalisierungsrate von 9. Dann sollen die Länder auch härtere Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen oder Einschränkungen und Verbote von Veranstaltungen verhängen können.