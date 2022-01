Diese hessischen Städte können bald zu Hotspots werden

Ein Schild, auf dem "Stop Corona" steht. (Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Im Landkreis Fulda, in Frankfurt, Darmstadt und zuletzt auch in Wiesbaden gelten bereits die strengeren Hotspot-Regeln, da dort an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner über der definierten Marke von 350 lag. Am Montag erreicht laut hessischem Sozialministerium die Stadt Offenbach diesen Status, ihre Inzidenz stieg am Sonntag auf 435 (nach 375,1 und 416,4), am Dienstag dürften der Landkreis Offenbach (457,2) und der Hochtaunuskreis (430,3) folgen. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg überstieg die Corona-Inzidenz am Sonntag mit 355,1 erstmals den Schwellenwert.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Die Stadt Kassel (320,3) und alle anderen Landkreise kratzen entweder an der 350-Inzidenz oder liegen teils (noch) deutlich darunter. In Frankfurt lag die Inzidenz bereits bei 628,1. Die hessische Inzidenz betrug am Sonntag 363,1 (nach 336,3 am Samstag).

Verknüpfte Artikel

Diese Regeln gelten ab Montag in Offenbach

Die Hotspot-Regeln sind Teil der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes vom 28. Dezember. Damit bestehen unter anderem ein Alkoholverbot an viel frequentierten Plätzen sowie eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen. Bei Veranstaltungen mit mehr als zehn Menschen sowie im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich, in der Gastronomie und bei touristischen Übernachtungen gilt in Innenräumen die 2G-plus-Regel, im Außenbereich 2G. Die aktuelle Landesverordnung gilt zunächst bis 13. Januar und soll noch einmal verlängert werden, bis die Bundesregierung die jüngsten Beschlüsse vom 7. Januar mit den Ministerpräsidenten der Länder umgesetzt hat.

Offenbach hat per Allgemeinverfügung den Bereich zwischen Marktplatz und Kaiserstraße sowie zwischen Berliner Straße und Geleitsstraße als „Maskenzone“ ausgewiesen. Aufsteller sollen laut Öffentlichkeitsamt über das Gebiet, in dem die Maskenpflicht gilt, informieren. Dort sei ebenso wie im Martin-Luther-Park der Konsum von Alkohol im Freien verboten. Die für 14. und 15. Januar geplanten Auftritte des hessischen Comedyduos Badesalz im „Capitol Theater“ wurden auf Anfang Juli verschoben.

Die Hospitalisierungsinzidenz lag am Sonntag laut Sozialministerium bei 3,42. Die Ziffer gibt an, wie viele Covid-19-Patienten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen neu in Kliniken aufgenommen wurden. Auf den Intensivstationen hessischer Krankenhäuser lagen am Sonntag laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin 229 erwachsene Patienten mit einer bestätigten Covid-19-Infektion.