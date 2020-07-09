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Donnerstag, 09.07.2020 - 00:00
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Digitalisierung: Land greift Kommunen unter die Arme

Die Kommunen sollen Bürgern häufiger den Gang „zum Amt“ ersparen. Das Land Hessen unterstützt sie dabei, ihre Dienstleistungen mehr und mehr digital anzubieten.

Die Zahl der Mobilfunkmasten soll in Hessen in den nächsten Jahren deutlich erhöht werden. Das Land fördert den Ausbau mit 50 Millionen Euro. Foto: dpa

Die Zahl der Mobilfunkmasten soll in Hessen in den nächsten Jahren deutlich erhöht werden. Das Land fördert den Ausbau mit 50 Millionen Euro. (Foto: dpa)

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