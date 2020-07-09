Donnerstag,
09.07.2020 - 00:00
2 min
Digitalisierung: Land greift Kommunen unter die Arme
Die Kommunen sollen Bürgern häufiger den Gang „zum Amt“ ersparen. Das Land Hessen unterstützt sie dabei, ihre Dienstleistungen mehr und mehr digital anzubieten.
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