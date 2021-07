Ditib erzielt Erfolg im Streit um islamischen Unterricht

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Im Streit um den islamischen Religionsunterricht in Hessen hat der türkische Moscheeverbands Ditib einen Erfolg vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden erzielt. Nach der am Freitag veröffentlichten Entscheidung war die Aussetzung des sogenannten bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht in Kooperation mit Ditib durch das Land Hessen nicht rechtskonform (Aktenzeichen: 6K 1234/20.wi).

Das Land hat nach Angaben eines Gerichtssprechers nun einen Monat Zeit, um beim hessischen Verwaltungsgerichtshof Rechtsmittel gegen die Entscheidung einzulegen.

In Hessen gab es seit dem Schuljahr 2013/14 diesen bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht in Kooperation mit Ditib. Im April 2020 hatte das Kultusministerium diesen Unterricht ab dem neuen Schuljahr ausgesetzt und das mit Zweifeln an der Eignung des Verbandes als Kooperationspartner begründet. Es sei fraglich, ob die notwendige Unabhängigkeit vom türkischen Staat vorhanden sei. Gegen diese Entscheidung ging der türkische Moscheeverband danach juristisch vor.

© dpa-infocom, dpa:210702-99-237145/2