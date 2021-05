Dorn: Hochschulen sind das Herz der Wissensgesellschaft

Angela Dorn (Bündnis 90/Die Grünen), Wissenschaftsministerin von Hessen. Foto: Silas Stein/dpa/Archiv (Bild: dpa) (Foto: Silas Stein/dpa/Archiv)

Wiesbaden - Die schwarz-grüne Koalition investiert in die Hochschulbildung so viel wie noch keine hessische Landesregierung zuvor. Das betonte Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) am Dienstag in ihrer Regierungserklärung im hessischen Landtag in Wiesbaden und verwies dabei auf die gestiegenen Volumen der Förderprogramme. Die Hochschulen hätten eine gesellschaftliche Aufgabe von höchster Relevanz. «Hochschulen sind das Herz unserer Wissensgesellschaft, sie sind die Epizentren des gesellschaftlichen Fortschritts.»

Mit seiner Hochschulstrategie sorge das Land für Planungssicherheit und verlässliche finanzielle Leitlinien. Damit würden die Universitäten, Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und Kunsthochschulen fit für die Zukunft gemacht. Als die zentralen Bestandteile der Strategie nannte Dorn den Hochschulpakt mit einem Volumen von rund 11,5 Milliarden Euro für die Jahre 2021 bis 2025, das aufgestockte Hochschulbauprogramm Heureka (1,7 Milliarden bis 2031), den Digitalpakt Hochschulen (112 Millionen bis 2024) sowie das Forschungsförderungsprogramm Loewe.

Für die hessische Hochschulstrategie sei nicht Exzellenz in der Forschung «das allein seligmachende Kriterium». Es werde auf Mut zum vielfältigen Profil gesetzt, betonte Dorn. Dazu gehöre nicht nur die Spitze, sondern auch die Breite sowie neben der wissenschaftlichen Schwerpunktbildung auch die Lehre und der Wissenstransfer in die Gesellschaft. Exzellenz in der Forschung werde aber auch nicht abgelehnt und Hochschulen mit Volksbildungsanstalten verwechselt. Es sei klar, dass es ohne Exzellenz keine wissenschaftliche Innovation und auch keine gute Lehre auf der Höhe der Zeit gebe.

