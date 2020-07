Drogenbeauftragte bei Frankfurter Drogenhilfe zu Besuch

An einer Kerze zündet sich ein Mann eine Crackpfeife an. Foto: Boris Roessler/dpa (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa)

Frankfurt/Main - In dem ehemaligen Fabrikgebäude im Frankfurter Osten war bundesweit erstmals legaler Drogenkonsum möglich, heute beherbergt das «Eastside» zahlreiche Hilfsangebote für Abhängige. An diesem Donnerstag (15.00 Uhr) erhält die Einrichtung der Integrativen Drogenhilfe (idh) Besuch von der Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig (CSU). Bei dem Besuch soll es um Herausforderungen während der Corona-Krise und Ansätze gehen, wie die Situation verbessert werden kann.

In Frankfurt war zuletzt viel Kritik zu hören, vor allem im Bahnhofsviertel. Dort gibt es mehrere Drogenkonsumräume, vor denen sich alltäglich Trauben von Abhängigen bilden. Teilweise spritzen sie sich auf offener Straße Heroin, stopfen sich Crackpfeifen und campieren auf dem Bürgersteig. Polizei und Stadt hatten nach Beschwerden von Anwohnern ein schärferes Vorgehen angekündigt.

Im «Eastside» war vor mehr als 25 Jahren erstmals ein sogenannter Konsum- oder Druckraum eröffnet worden, in dem Abhängige saubere Spritzen und medizinische Hilfe erhalten. Frankfurt beschritt damit einen eigenen Weg in der Drogenpolitik. In der als «Junkfurt» verschrieenen Mainmetropole gab es Anfang der 90er Jahre eine offene Drogenszene mit bis zu 1000 Abhängigen. Im «Eastside» gibt es auch Beratung sowie Übernachtungs- und Arbeitsmöglichkeiten, es ist heute die europaweit größte derartige Einrichtung.

Auf dem bisherigen Höhepunkt der Corona-Krise hatten Mitarbeiter der Drogenhilfe in einem offenen Brief die Bedingungen als unhaltbar kritisiert. Kurz danach seien Schutzmasken geliefert und Plexiglasscheiben montiert worden, sagte eine Mitarbeiterin nun auf Anfrage. Das Grundproblem bestehe aber nach wie vor: die verheerende Lebenssituation der Betroffenen. Für sie bräuchte es die politische Entscheidung, eine kontrollierte Abgabe von Heroin und Kokain zu gestatten, um die Beschaffungskriminalität zu beenden. Zudem bräuchten sie Zugang zu Wohnraum und psychologischer Betreuung.

Ludwig will auch eine Ambulanz besuchen, in der Heroin-Abhängige eine Substitutionsbehandlung erhalten. Hier gehe es ihr darum zu erfahren, wie sich solche Programme weiter entwickeln ließen, erklärte die CSU-Politikerin vor dem Termin.