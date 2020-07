Drohmails: Welche Behörde gab Informationen nicht weiter?

Peter Beuth (CDU), Innenminister des Landes Hessen. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) räumt weiteren Aufklärungsbedarf bei den Sicherheitsbehörden nach den Drohmails gegen Linken-Fraktionschefin Janine Wissler ein. Bevor Wissler die Drohungen mit der Unterschrift «NSU 2.0» erhalten hatte, waren ihre persönlichen Daten über einen hessischen Polizeicomputer abgefragt worden. Beuth hatte nach Bekanntwerden der Vorgänge das zuständige Landeskriminalamt (LKA) scharf dafür kritisiert, dass ihm die Vernehmung eines Polizisten dazu nicht gemeldet wurde.

Am Montag erklärte der Innenminister nun in Wiesbaden, die bisherigen Darstellungen hätten weitere Nachfragen ergeben, die derzeit noch erörtert werden. Die Aufarbeitung der Vorgänge sei in vollem Gange.

Die «Frankfurter Rundschau» berichtete (Montagausgabe) von einem internen Polizeivermerk, nach dem das Landespolizeipräsidium vom LKA von dem Vorfall unterrichtet worden sei. Das soll sich nach den Informationen des Blatts bereits im März ereignet haben. Die Linken-Politikerin hatte im Februar eine Drohmail erhalten. Ende des Monats sollen die LKA-Ermittler herausgefunden haben, welcher Polizist an dem Polizeicomputer eingeloggt war, als von dort Meldedaten der Politikerin abgefragt wurden. Diese seien in den Drohbriefen erwähnt worden.

Die Abfrage soll demnach im Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden erfolgt sein. Der betroffene Polizist wird nach Angaben von Beuth aber nicht beschuldigt, sondern als Zeuge geführt. Rund eine Woche später habe dann das LKA in einer Videokonferenz im Landespolizeipräsidium von dem Vorfall berichtet, schreibt die «Frankfurter Rundschau». Das Innenministerium wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Bericht und den Darstellungen äußern.