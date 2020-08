Dürresommer: Umweltministerin will Rheinwasser aufbereiten

Zur Person

Priska Hinz ist in Diez an der Lahn geboren. Die 61-Jährige, die mittlerweile in Herborn lebt, ist seit 1980 Mitglied der Grünen. Seit Januar 2014 ist sie Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, seit April 2014 zudem stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Hessischen Staatsweingüter. Sie ist ferner Vorsitzende des Kuratoriums Kloster Eberbach.