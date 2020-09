Eilantrag zu Auflagen für A49-Protestcamp gescheitert

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa (Bild: dpa) (Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa)

Gießen/Homberg - Das Verwaltungsgericht Gießen hat einen weiteren Eilantrag gegen Auflagen für ein Protestcamp gegen den Weiterbau der Autobahn 49 in Mittelhessen abgelehnt. Die Versammlungsleiterin, die den Antrag unter anderem wegen des Übernachtungsverbots eingereicht hatte, werde in ihren Rechten nicht verletzt, teilte das Gericht am Freitag mit.

Die Auflagen des Regierungspräsidiums Gießen richteten sich vor allem gegen die Anmelderin und Organisatorin der Versammlung auf einem ehemaligen Sportplatz in Homberg (Ohm), hieß es zur Begründung. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig, eine Beschwerde dagegen beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel möglich (Beschluss vom 10.09.2020, Az.: 4 L 2997/20.GI).

Bereits zuvor waren mehrere Eilanträge zu Auflagen für ein anderes Protestcamp in Stadtallendorf im Kreis Marburg-Biedenkopf gescheitert. Zugelassen sind dort wie auch in Homberg (Ohm) bis zu 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich dort bis zum 23. Oktober täglich von 8.00 bis 23.00 Uhr versammeln, aber nicht übernachten dürfen.

Klima- und Umweltschützer protestieren gegen die Rodung eines Teils des Dannenröder Forsts bei Homberg (Ohm) für den Bau der A49. Die Autobahn soll Kassel und Gießen miteinander verbinden. In Wiesbaden waren für diesen Freitag (heute) mehrere Kundgebungen geplant.