Eine Corona-Impfung in Hessen kostet bis zu 868 Euro

Kosten für die großen Impfzentren

Für die Errichtung, den Betrieb und den Rückbau der 28 Impfzentren, die von Januar bis Ende September 2021 in Hessen betrieben wurden, wurden bislang Kosten über rund 476 Millionen Euro abgerechnet. Das entspricht etwa den avisierten Kosten von rund 50 Millionen Euro monatlich, die das Innenministerium zuvor vorläufig bekannt gegeben hatte (genau: 52 Millionen Euro/Monat). Hinzu kommen noch rund 83 Millionen Euro für weitere Kosten des Landes, wie beispielsweise IT-Ausstattung, Telefon-Hotline und Impfzubehör.

Angesichts der hohen Auslastung der großen Impfzentren fällt hier die Rechnung pro Spritze häufig deutlich niedriger aus. So hat beispielsweise Kassel insgesamt 10,3 Millionen Euro Kosten für den Betrieb des Impfzentrums in der Großsporthalle Auepark abgerechnet. Insgesamt wurden hier 198.347 Impfungen verabreicht. Die größten Posten sind mit 5,3 Millionen Euro Gehälter plus rund 680.000 Euro für das Deutsche Rote Kreuz sowie 2,3 Millionen Euro für den Sicherheitsdienst. Rund 51 Euro hat in diesem Zeitraum eine Spritze durchschnittlich gekostet.