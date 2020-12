Eine Einsatzgruppe für Radwege in Hessen macht jetzt Tempo

GRÖßERE SCHRITTE MIT RADSCHNELLWEGEN

0,6 Kilometer in der Ortsdurchfahrt Künzel/Dirlos oder ein Kilometer an der Mörfelder Landstraße in Frankfurt: Neben kurzen Radweg-Stücken wird auch an längeren Radschnellwegen gearbeitet. Diese haben beispielsweise mindestens eine Länge von zehn Kilometern und es werden dort mindestens 2000 Radfahrer an einem Werktag erwartet.



Solche Schnellwege soll es beispielsweise zwischen Frankfurt und Hanau, Wiesbaden und Mainz, Gießen und Wetzlar, oder Frankfurt und Darmstadt geben (unterschiedliche Planungsstadien).