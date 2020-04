EKKW-Bischöfin: Menschliches Antlitz in Corona-Krise wahren

Bischöfin Beate Hofmann steht in der Martinskirche. Foto: Andreas Fischer/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Andreas Fischer/dpa/Archivbild)

Kassel - Die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Beate Hofmann, warnt davor, in der Corona-Krise wirtschaftliche Interessen gegen Menschenleben aufzurechnen. Es komme darauf an, «dass wir Menschenleben nicht auf dem Altar eines wirtschaftlichen Kalküls opfern, dass wir als Gesellschaft unser menschliches Antlitz bewahren», sagte Hofmann in einer zum Karfreitag veröffentlichten Videobotschaft. «Davon soll später einmal erzählt werden, wenn wir uns an diesen Karfreitag in Corona-Zeiten erinnern. Es soll erzählt werden, dass Liebe und Solidarität die schrecklichen Folgen des Virus besiegt haben.»

Wegen der Corona-Krise dürfen derzeit keine öffentlich zugänglichen Gottesdienste gehalten werden. Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck hat rund 800 000 Mitglieder.