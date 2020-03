Eltern fordern mehr Engagement des Landes bei Beschulung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Eltern schulpflichtiger Kinder wünschen sich mehr Einheitlichkeit beim digitalen Unterricht in Zeiten von Corona. «Es kann nicht sein, dass die Schulen allein auf sich gestellt bleiben und handgestrickte Lösungen an jeder Schule organisiert werden müssen», sagte Julia Frank, Vorsitzende des Stadtelternbeirates Frankfurt, am Frankfurt. Nach zwei Wochen Beschulung zu Hause zeige sich, «dass das, was die Politik in den letzten Jahren verschleppt hat, den meisten Schulen nun auf die Füße fällt».

Das hessische Kultusministerium müsse eine einheitliche Strategie für digitalen Unterricht erarbeiten, eine klare Empfehlung für ein oder zwei Lernplattformen geben und die technischen Voraussetzungen dafür schaffen. «Wir können aus der jetzigen Situation sicherlich viel für die generelle langfristige Digitalisierung an Schulen lernen», sagte Frank, «aber es sollte nicht einfach so weitergehen wie in den letzten zwei Wochen».