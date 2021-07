Encrochat-Auswertungen: Mehr als 2250 Ermittlungen

Einsatzkräfte stehen bei einem großangelegten Einsatz gegen die Rauschgiftkriminalität vor einem Bürogebäude. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Riesen-Erfolg der Ermittler im Kampf gegen die organisierte Drogenkriminalität: Bundeskriminalamt (BKA) und Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt haben jetzt eine Bilanz der Auswertung verschlüsselter Mobiltelefone des Providers Encrochat vorgelegt. Demnach wurden bundesweit bisher mehr als 2250 Ermittlungsverfahren eingeleitet und rund 360 bereits bestehende Ermittlungsverfahren wesentlich unterstützt.

Das BKA hatte im April vergangenen Jahres über Europol Encrochat-Daten mit einem Bezug zu Deutschland erhalten. Vorangegangen waren europaweite Ermittlungen zu den verschlüsselten Mobiltelefonen.



Einer der Drogenringe, die im Rahmen dieser Ermittlungen aufgeflogen waren, ist auch in Südhessen verankert. So konnten aufgrund der durch das BKA aufbereiteten und ausgewerteten Daten vier Tatverdächtige identifiziert werden, die im Verdacht stehen, seit März 2020 Marihuana von Spanien nach Deutschland eingeführt zu haben, um das Rauschgift hier zu verkaufen. Sie sollen zudem mit Kokain gehandelt haben. Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen haben die Betäubungsmittel einen Marktwert von mindestens fünf Millionen Euro.

Mitte März hatten deshalb Durchsuchungen in insgesamt acht Objekten in Frankfurt, Dietzenbach, Neu-Isenburg, Groß-Umstadt, Troisdorf und Bonn stattgefunden. Dabei wurden vier Kurierfahrzeuge und etwa 800.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Drei der vier Beschuldigten wurden festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft. Nach dem vierten Beschuldigten, der sich zum Zeitpunkt der Maßnahmen in Spanien aufgehalten haben soll, wird mit Europäischem Haftbefehl gefahndet. Das Gesetz sieht für Taten des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einen Strafrahmen von fünf bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe vor.

Auch in mehr als 520 weiteren Ermittlungsverfahren sei es zu Festnahmen, Sicherstellungen und Durchsuchungen gekommen, die BKA und Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt weiter. Dabei waren rund 750 Haftbefehle vollstreckt worden und fast 3,2 Tonnen Cannabis, etwa 320 Kilogramm synthetische Drogen, mehr als 125.500 Ecstasy-Tabletten, fast 400 Kilogramm Kokain und 10 Kilogramm Heroin sichergestellt worden.

Jeder vierte Tatverdächtige war bewaffnet. So zogen die Ermittler rund 310 Schusswaffen und mehr als 12.200 Schuss Munition aus dem Verkehr. Es kam zu Vermögensarresten in Höhe von etwa 168 Millionen Euro und vorläufigen Vermögenssicherungen von rund 28 Millionen Euro.

Christian Hoppe, der beim BKA die Ermittlungen in diesem Verfahrenskomplex leitet: “Vor allem für die Rauschgift-Handelsdelikte und den Rauschgiftschmuggel haben die Informationen das Bild zur Situation in Deutschland vervollständigt.

Von den Rauschgiftlieferanten über die Logistiker der Einfuhr und der Verteilung in Deutschland bis hin zu deren Abnehmern konnten wir mit einem Schlag alle Tatbeteiligten ausmachen. Erkenntnisse über die Struktur der Tätergruppierungen, ihre Vorgehensweise und ihre Vernetzung wurden in das polizeiliche Hellfeld überführt.“