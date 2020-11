Entscheidung über Bürgermeisterposten in drei Städten

Eine Frau gibt an einer Wahlurne ihre Stimme ab. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - In drei hessischen Städten fällt heute in Stichwahlen die Entscheidung über das Amt des Bürgermeisters. In Bensheim (Kreis Bergstraße), Kronberg (Hochtaunuskreis) und Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) hatte kein Bewerber im ersten Durchgang vor zwei Wochen die erforderliche absolute Mehrheit bekommen. Die zwei Kandidaten mit den jeweils meisten Stimmen gehen nun in die Stichwahl.

In Bensheim tritt dabei Amtsinhaber Rolf Richter (CDU) gegen die parteilose Bewerberin Christine Klein an. Zur Wahl sind rund 32 000 Bensheimer aufgerufen. In Kronberg im Taunus gehen der unabhängige Bewerber Christoph König und der CDU-Kandidat Andreas Becker ins Rennen. Der bisherige Rathauschef Klaus E. Temmen (parteilos), der seit 2008 im Amt ist, war nicht für eine dritte Amtszeit angetreten. Gut 14 000 Kronberger sind wahlberechtigt. In Steinau an der Straße treten der SPD-Kandidat Timo Jacob-da Rosa und der unabhängige Bewerber Christian Zimmermann gegeneinander an. 8400 Menschen sind zur Wahl zugelassen. Anfang November hatten in Hessen erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder Bürgermeisterwahlen stattgefunden.