Entsorgung salzhaltiger Abwässer wird Thema im Landtag

Wiesbaden - Die Abgeordneten im hessischen Landtag debattieren am heutigen Freitag erneut über einen Staatsvertrag mit Thüringen. Dabei geht es um die Entsorgung salzhaltiger Abwässer. Die Salzbelastung der Werra durch die Kali-Industrie werden seit Jahren in beiden Ländern diskutiert. Mit einer Änderung des Kali-Staatsvertrags soll die Einleitung der Lauge aus den Werken der Kasseler K+S AG im Werra-Gebiet in die stillgelegte Thüringer Grube Springen ermöglicht werden.

Zu den weiteren Themen am vierten Plenartag diese Woche zählen die hausärztliche Versorgung und die Unterstützung für Menschen ohne Krankenversicherung.