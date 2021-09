Entwürfe für Hanauer Mahnmal werden vorgestellt

Jetzt teilen:

Hanau - Ein Mahnmal soll künftig an die neun Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau erinnern. Heute (ab 14.00 Uhr) werden die fünf Entwürfe, die in der engen Auswahl dafür sind, der Öffentlichkeit vorgestellt. Ein Fachbeirat und eine Jury aus Angehörigen der neun Getöteten hatten sie aus den insgesamt 118 eingereichten Vorschlägen ausgewählt. Die Entwürfe sollen dann vom 6. bis 18. September in einer Vitrinenausstellung im Kulturforum am Hanauer Freiheitsplatz zu sehen sein.

Ein 43-jähriger Deutscher hatte am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen, bevor er mutmaßlich seine Mutter und sich selbst tötete. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Das künftige Mahnmal solle nicht nur an die Ermordeten erinnern, sondern auch ein Bekenntnis gegen Hass und Gewalt, für Toleranz und ein friedliches Miteinander sein, hatte die Stadt erklärt. Es soll zum zweiten Jahrestag des Anschlags am 19. Februar 2022 realisiert werden.

