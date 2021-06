Erklärung gegen Antisemitismus von Bürgermeistern

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Mit einer gemeinsamen Erklärung wollen Bürgermeister aus bislang elf Ländern Antisemitismus entgegentreten und sich für den Schutz jüdischer Gemeinden in ihren Städten einschätzen. Zu den Initiatoren und Erstunterzeichnern gehört der Frankfurter Bürgermeister Uwe Becker (CDU), der auch Antisemitismusbeauftragter des Landes Hessens ist. Zugleich werden kommunale Spitzenpolitiker aufgerufen, sich der Kampagne anzuschließen.

«In vielen unserer Städte wurden Synagogen angegriffen, Juden wurden physisch angegriffen und verbal online und offline bedroht. Jüdische Gemeinden leben in Angst und sind besorgt darüber, was der morgige Tag bringen wird», heißt es in der am Freitag veröffentlichten Erklärung. Als Bürgermeister seien sie geeint in dem Engagement für die Sicherheit jüdischen Einwohner. «Niemand sollte wegen seiner Identität in Angst leben müssen», hieß es. «Wir respektieren die Meinungsfreiheit, werden aber sicherstellen, dass unsere Straßen und der öffentliche Raum sicher und frei von antisemitischen Aktivitäten sind.»

Zu den 24 Erstunterzeichnen gehören unter anderem Bürgermeister aus Athen, Porto, Pittsburgh und Budapest.

