Ermittlungen wegen versuchter Tötung nach Gestell-Einsturz

Aktivisten sitzen auf einem Dreibeingestell im Dannenröder Wald, während ein Bagger daneben arbeitet.

Homberg/Ohm - Nach dem Sturz eines Gestells aus Baumstämmen in Richtung Polizisten im Dannenröder Forst hat die Staatsanwaltschaft Gießen Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt eingeleitet. Das sagte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch. Weitere Details könnten derzeit nicht genannt werden. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

In dem Waldstück, das Umwelt- und Klimaschützer seit mehr als einem Jahr besetzt halten, laufen Räumungs- und Rodungsarbeiten für den umstrittenen Weiterbau der Autobahn 49 in Mittelhessen. Die Polizei ist dort seit dem 10. November täglich mit einem Großaufgebot vor Ort und räumt das Waldstück Schritt für Schritt. Umweltschützer klettern immer wieder meterhoch auf Bäume oder Holzgestelle, von denen die Einsatzkräfte sie wieder herunterholen. Aktivisten warfen den Beamten am Mittwoch vor, bei dem Einsatz wiederholt Gewalt angewendet und Menschenleben gefährdet zu haben. Bei einer via Twitter übertragenen Pressekonferenz sagte einer der Redner, er habe in den vergangenen Tagen erlebt, wie Aktivisten ins Gesicht geschlagen und Menschen ohne Ankündigung, «mit gezücktem Schlagstock» und unter Drohungen durch den Wald gejagt worden seien.

Ein Polizeisprecher erklärte, «pauschale Gewaltvorwürfe» weise man zurück. «Wir als Polizei gehen tagtäglich mit größer Sorgfalt vor, auch in der Höhe. Uns ist es sehr wichtig, dass niemand zu Schaden kommt.»

Nach dem Einsturz des Baumstamm-Gestells am Montag war die Polizei von einem gezielten Angriff ausgegangen. Die Einsatzkräfte hätten im letzten Moment zu Seite springen können und seien so unverletzt geblieben, hieß es in einer Mitteilung. Auch der Fahrer eines Baggers habe nur dank der Sicherheitskabine seines Fahrzeugs keine Verletzungen davongetragen. Die Stelle war zum Tatort erklärt und abgesperrt worden. «Es besteht der Verdacht, dass ein Seil vorsätzlich gelöst wurde. In diesem Zusammenhang verfolgen wir eine Person, die damit in Verbindung stehen könnte», hatten die Beamten via Twitter erklärt.

Bei dem Gestell handelte es sich den Angaben zufolge um einen sogenannten Twopod. Auf solchen und ähnlichen Gebilden harren immer wieder Aktivisten aus, um gegen die Rodungsarbeiten in dem Waldgebiet zu protestieren. Zuletzt hatte sich die Lage zugespitzt, nachdem es zu zwei Abstürzen von zwei Aktivistinnen gekommen war. Die beiden Frauen hatten sich dabei schwer verletzt.

Bei der Pressekonferenz sprach ene Aktivistin von einer «Gewaltspirale». Die derzeitige Situation sei für die Waldbesetzer körperlich und psychisch sehr belastend. «Wenn eine Gewaltspirale entsteht zwischen zwei Seiten, dann muss ein Eingang gefunden werden, wo dieser Teufelskreis gebrochen werden kann», sagte die Frau und erklärte zugleich: «Dieser Teufelskreis «kann nicht zuerst auf der Seite der Aktivisten gebrochen werden, das haben wir während mehreren Gesprächen festgestellt.»

Die Aktivisten wüssten, «was sie da riskieren», sagte Johannes Becker vom Marburger Zentrum für Konfliktforschung der Deutschen Presse-Agentur. «Man darf bei all dem nicht außer Acht lassen, dass diese jungen Leute seit über einem Jahr in diesem Wald leben und ihn als ihr Zuhause ansehen. Und man muss verstehen, dass sie sich angesichts des überall spürbaren Klimawandels bedroht fühlen und da wirklich um ihre Zukunft kämpfen.»

Er halte nichts von einem Generalverdacht, sagte er mit Blick auf Schuldzuweisungen - «so kommen wir in der Diskussion nicht weiter». Der Konfliktforscher, der sich zuvor bereits auf hessenschau.de zu den Protesten gegen die A49 geäußert hatte, sieht Lösungsmöglichkeiten, darunter das Mittel der Mediation: Die Konfliktforschung setze darauf, «dass man die Perspektive der Gegenseite immer - immer - zur Kenntnis nehmen muss und niemals davon ausgehen darf, dass man selber die alleinige Wahrheit hat. Zur Mediation gibt es aber eine Voraussetzung: Dass beide Seiten willens sind, die Perspektive der anderen zur Kenntnis zu nehmen und die eigene Perspektive infrage zu stellen».

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) forderte am Mittwoch alle Beteiligten in dem A49-Konflikt zum «Innehalten» auf. «Die Zuspitzung der Auseinandersetzung erfüllt uns mit großer Sorge», sagte BUND-Vorsitzender Olaf Bandt laut einer Mitteilung. «Wir appellieren an die Landesregierung, die weitere Eskalation im Wald zu stoppen und mit einem unabhängigen Moderator und Dialogbereitschaft auf die Waldbesetzerinnen und Waldbesetzer und die Klimabewegung zuzugehen.»

Gegner lehnen den Weiterbau der A49 aus Klimaschutzgründen ab. Die Befürworter erhoffen sich weniger Verkehrsbelastung und eine bessere Straßenanbindung. Die Autobahn soll einmal Gießen und Kassel direkter miteinander verbinden.