Erneut Abseilaktionen an Autobahnen: Sperrungen und Stau

Kassel/Gießen - Wegen Protestaktionen von Umweltaktivisten gegen den Ausbau der Autobahn 49 sind am Freitagmorgen mehrere Autobahnen gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, seilten sich an der A 7 bei Kassel zwei Menschen von einer Brücke ab. Außerdem seien Banner entrollt worden. Nach einer zeitweisen Vollsperrung wurde die Strecke am Vormittag auf zwei Fahrstreifen in jede Richtung wieder freigegeben, sagte eine Polizeisprecherin.

Auch auf der Autobahn 485 in Gießen gab es eine Abseilaktion, die mit den A49-Protesten in Zusammenhang stehen soll. Dort seilten sich der Polizei zufolge drei Personen von einer Brücke ab. Die Autobahn wurde am Vormittag in beide Richtungen gesperrt, der Verkehr staute sich. Aktivisten zufolge soll es deutschlandweit ähnliche Aktionen geben.

Für den Weiterbau der A49 sollen in einem Waldstück nahe Homberg/Ohm im Vogelsbergkreis auf einer Fläche von 27 Hektar Bäume gerodet werden, die Arbeiten laufen bereits. Umwelt- und Klimaschützer protestieren, weil sie das Projekt angesichts der Klimakrise für verfehlt halten. Es gab bereits mehrere Blockade- und Abseil-Aktionen an Autobahnen.

Befürworter versprechen sich von dem Weiterbau der A49 weniger Verkehrs- und Lärmbelastung in den Dörfern und eine bessere Anbindung ans Straßennetz.