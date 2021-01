Erneut mehr als 2000 neue Corona-Infektionen: 71 Todesfälle

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild)

Wiesbaden/Berlin - Binnen eines Tages sind in Hessen weitere 2003 Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie auf 147 012, wie aus den Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag (Stand 00.00 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg um 71 auf nun insgesamt 3349. Die Inzidenz, also die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, lag landesweit bei 131,5.