Erneut Pyrotechnik gegen Polizisten bei Protesten gegen A49

Eine Baumbesetzerin wird zur Feststellung der Personalien abgeführt. Foto: Helmut Fricke/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Helmut Fricke/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Homberg/Ohm - Bei den Protesten gegen den Weiterbau der Autobahn 49 sind erneut Polizisten mit Pyrotechnik beschossen worden. Ein Polizeisprecher sagte am Samstag, dabei habe es keine Verletzten gegeben. Bereits am Donnerstag waren mehrere Menschen im Dannenröder Forst bei Homberg (Ohm) festgenommen worden, nachdem an einer Absperrung Beamte mit Pyrotechnik beschossen und Rauchbomben gezündet worden waren.

Insgesamt sollen im Dannenröder Forst Bäume auf einer Fläche von 27 Hektar für den Weiterbau der A49 fallen. Die Autobahn soll später Kassel und Gießen direkter miteinander verbinden. Dagegen protestieren Umwelt- und Klimaschützer, die das Waldstück seit mehr als einem Jahr besetzt halten.