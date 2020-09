Erneuter Anstieg der Coronazahlen in Hessen: 120 neue Fälle

Eine Mitarbeiterin vom Gesundheitsamt hält einen Abstrichstäbchen in der Hand. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild)

Wiesbaden - Die Zahl der diagnostizierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Hessen am Dienstag um 120 Fälle gestiegen. Wie das Sozialministerium (Stand 14.00 Uhr) mitteilte, gab es einen neuen Todesfall. Damit sind seit Beginn der Pandemie 545 Menschen in Hessen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Seitdem wurden 17 757 bestätigte Fälle in Hessen gezählt. Die kritische Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wurde demnach in allen kreisfreien Städten und Landkreisen deutlich unterschritten. Den höchsten Wert bei der sogenannten Inzidenz hat der Landkreis Groß-Gerau mit 24,2. Es folgt die Stadt Frankfurt mit 20,0.

In Offenbach liegt der Wert aktuell bei 11,5. Die Stadt hat am Montag die Auflagen für die Bevölkerung noch einmal verlängert: Bis einschließlich 27. September dürfen an privaten Feiern «unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten» nur 50 Personen teilnehmen. In Gaststätten müssen die Gäste beim Betreten und Verlassen und auf dem Weg zur Toilette Mund-Nasen-Bedeckungen tragen.