Erstaufnahme in Darmstadt wird wegen Corona reaktiviert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Darmstadt - Die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in einer früheren Kaserne in Darmstadt wird wegen der Corona-Pandemie zum März reaktiviert. Um Flüchtlingen aber auch Beschäftigten einen bestmöglichen Schutz vor dem Virus aber auch ausreichend Räume für eine Quarantäne zu ermöglichen, würden neue Standorte zu den aktuellen Erstaufnahmeeinrichtungen hinzukommen. Dies teilte das zuständige Regierungspräsidium in Gießen am Mittwoch mit. In der Starkenburg-Kaserne hätten bereits von August 2015 bis Ende September 2018 Geflüchtete gelebt. Derzeit würden die Räumlichkeiten hergerichtet.

Anfang März sollen dem Regierungspräsidium zufolge die ersten 150 bis 200 Menschen hier untergebracht werden. Wegen der Pandemie erscheine derzeit eine maximale Belegung mit bis zu 400 Menschen realistisch. Aktuell würden rund 3900 Menschen an verschiedenen Standorten der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes leben.

© dpa-infocom, dpa:210217-99-481698/2