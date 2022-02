Erste Corona-Impfungen mit Novavax in Hessen angelaufen

Eine medizinische Fachkraft zieht am ersten Tag, an dem die Novavax-Impfung im Impfzentrum angeboten wird, eine Spritze mit dem Impfstoff Nuvaxovid auf. (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Groß-Gerau - In Hessen sind die ersten Impfungen mit dem Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax angelaufen. Nachdem eine erste Lieferung dieser Impfdosen am Wochenende eingetroffen sind, seien einige davon bereits vor Ort verimpft worden, sagte eine Sprecherin des Landkreises Groß-Gerau am Montag. Der Impfstoff stehe in drei Impfstellen des Landkreises in Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen und Rüsselsheim bereit. Nach einer Liste des hessischen Sozialministeriums sollten auch in weiteren Kommunen Novavax-Impfungen anlaufen.

Für das gesamte Bundesland hatte das Ministerium zunächst etwa 108 000 Novavax-Dosen erwartet. Den Angaben zufolge richten sich die Impfangebote mit diesem Impfstoff insbesondere an Beschäftigte im Pflege- und Gesundheitsbereich, für die bald eine Impfpflicht gilt. Der Novavax-Impfstoff könnte eine Alternative für all jene sein, die Vorbehalte gegen mRNA-Impfstoffe haben, die von Biontech/Pfizer und Moderna angeboten werden.

