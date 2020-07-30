Donnerstag,
30.07.2020 - 00:00
2 min
Erste Corona-Rate beschlossen
Die erste Rate aus dem Corona-Sondervermögen kann ausgezahlt werden. Der Haushaltsausschuss des Landtags hat 31 Hilfsprojekte mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro beschlossen.
Von
Christian Stang
Reporter Politikredaktion Wiesbaden
Der hessische Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) klatscht, nachdem der hessische Landtag das milliardenschwere Corona-Sondervermögen und einen Nachtragshaushalt verabschiedet hat.
(Foto: dpa)
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NEUE SCHULDEN
Das kreditfinanzierte Corona-Sondervermögen hat ein Volumen von zwölf Milliarden Euro. Die Tilgung geht über 30 Jahre und beginnt im kommenden Jahr mit zunächst 200 Millionen Euro. Sie steigt zunächst auf 300 und dann auf 400 Millionen Euro pro Jahr.
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