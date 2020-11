Erste Online-Synode der EKHN: Zukunfts- und Sparpläne

Jetzt teilen:

Frankfurt/Darmstadt - Die traditionelle Herbstsynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie online statt. «Wir hatten schon große Befürchtungen, dass das nicht klappt», räumte EKHN-Präses Ulrich Oelschläger am Freitag in einer Online-Pressekonferenz ein. Die Teilnehmer hätten sich aber schnell in das neue Format hineingefunden.

Neben den Gesprächen über den Haushalt für das kommende Jahr steht auf der Synode einmal mehr die Zukunftsplanung angesichts demografischer Veränderungen auf der Tagesordnung. Die Synode hatte am Mittwoch begonnen und geht bis zu diesem Samstag.

«Wir müssen ein Volumen von 140 Millionen Euro einsparen», sagte die stellvertretende Kirchenpräsidentin Ulrike Scherf über die «EKHN 2030». «Wir verstehen das auch als Kirchenentwicklungsprozess.» Um als Kirche künftig besser aufgestellt zu sein, gehe es zum einen um «Öffnung und Kooperationen», andererseits um eine stärkere Regionalisierung. Dringend müsse geklärt werden, welche ihrer Gebäude die EKHN weiter behalte, sagte Scherf. «Wir müssen uns etwa von der Hälfte der Gebäude trennen. Das ist ein sehr schmerzlicher Prozess.»

Die aktuelle Corona-Pandemie und damit verbundene Einbußen etwa aus Kirchensteuern wirken sich schon jetzt auf die Finanzen der Kirche aus. Er rechne mit einem Minus von 15 bis 25 Millionen Euro in diesem Jahr, sagte Finanzdezernent Thomas Striegler. «Das wird auch Auswirkungen auf den Haushalt 2020/21 haben.»