Erster Prozess um G20-Randale endet: Urteil erwartet

Hamburg - Drei Jahre nach dem G20-Gipfel in Hamburg will das Landgericht heute (10.00 Uhr) zum ersten Mal ein Urteil im Zusammenhang mit dem gewalttätigen Aufmarsch an der Elbchaussee verkünden. Die Staatsanwaltschaft wirft den fünf Angeklagten schweren Landfriedensbruch und Mittäterschaft bei Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung vor. Die vier jungen Männer aus dem Rhein-Main-Gebiet sowie ein weiterer Angeklagter aus Frankreich sollen unter den rund 220 schwarz Vermummten gewesen sein, die am Morgen des 7. Juli 2017 Autos und Gebäude an der Elbchaussee anzündeten, zahlreiche Scheiben einschlugen und Häuser mit Farbe beschmierten.

Die Staatsanwaltschaft hat für die vier deutschen Angeklagten Haftstrafen zwischen zweieinhalb und drei Jahren beantragt. Der Franzose, dem auch Stein- und Flaschenwürfe auf die Polizei im Schanzenviertel vorgeworfen werden, soll für vier Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Die Verteidiger haben auf Freispruch plädiert.

Staatsanwalt Tim Paschkowski hatte die Aktion an der Elbchaussee als politisch motivierten Gewaltausbruch bezeichnet, der auf größtmögliche Zerstörung abgezielt habe. Bis zu 220 Personen seien in dunkler Camouflage zwei Kilometer durch Altona gezogen. Dabei hätten sie die Elbchaussee mit Krähenfüßen und brennenden Mülltonnen blockiert, 19 Autos zerstört und 19 weitere beschädigt. Sie warfen bei 60 Gebäuden die Scheiben ein, darunter das Rathaus Altona. «Überall hat es gescheppert und geklirrt», sagte Paschkowski in seinem Plädoyer. Eine Anwohnerin sei in ihrer Küche nur ganz knapp von einem 800 Gramm schweren Stein verfehlt worden.

Die Teilnehmer des Aufmarsches griffen nach Angaben des Staatsanwalts auch zwei Fahrzeuge der Bundespolizei vor dem Bahnhof Altona an. Sie schlugen eine Autoscheibe ein, wodurch ein Beamter eine blutende Wunde am Arm erlitt. Auf ein zweites Fahrzeug sei ein Brandsatz geworfen worden, mehrere Bundespolizisten hätten sich noch retten können.

Bei den fast 100 Einzeltaten sei ein Schaden von mindestens einer Million Euro entstanden. Insgesamt sechs Menschen seien verletzt worden oder hätten Schocks erlitten. 60 weitere seien nur ganz knapp Verletzungen entgangen. «Es war wie im Krieg», zitierte der Staatsanwalt eine Zeugin. Die Randalierer seien alle einer abgesprochenen Choreographie gefolgt.

Videoaufnahmen aus einem blockierten Linienbus heraus hatten damals viele Hamburger schockiert. Die Polizei war von der Aktion völlig überrascht worden, obwohl beim Möbelhaus Ikea nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Vorabend eine Warnung eingegangen war. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hatte 2018 vor einem Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft gesagt: «Das ist schon eine kriminelle Kommandoaktion gewesen, die ja schon in der Begehungsform sich Szenarien annähert, die wir ansonsten mit terroristischer Vorgehensweise umschreiben würden.»

Nach Angaben ihrer Verteidiger hatten die Angeklagten nur friedlich demonstrieren wollen. An den Gewalttaten hätten sie sich nicht beteiligt. Der Aufmarsch sei eine grundgesetzlich geschützte Demonstration gewesen.

Der Prozess hatte am 18. Dezember 2018 begonnen, es wurde an fast 70 Tagen verhandelt. Am zweiten Verhandlungstag hatte das Gericht die Öffentlichkeit zum Schutz der zur Tatzeit noch jugendlichen Angeklagten ausgeschlossen. Erst kurz vor Beginn der Plädoyers wurden Zuschauer wieder zugelassen. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen weitere mutmaßliche Teilnehmer des Aufmarsches an der Elbchaussee, hat bislang aber noch keine neue Anklage erhoben.

Unterstützer der fünf Angeklagten wollen heute vor dem Gerichtsgebäude demonstrieren. Für den Nachmittag (17.00 Uhr) hat ein «Bündnis gegen Repression» eine weitere Demonstration bei der Polizei angemeldet. Die erwarteten 200 Teilnehmer wollen über den damals betroffenen Abschnitt der Elbchaussee ziehen.