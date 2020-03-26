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Donnerstag, 26.03.2020 - 00:00
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Es geht um die Existenz

Für mehr als 200 000 Unternehmen geht es in der Coronakrise um die Existenz. Vor allem kleine und mittlere Betriebe sind betroffen. Bund und Land helfen mit zwei Milliarden Euro.

Christian Stang: Reporter Politikredaktion Wiesbaden
Von Christian Stang
Reporter Politikredaktion Wiesbaden
Viele Gastronomen und Inhaber kleiner Geschäfte, wie hier am Frankfurter Römerberg, haben kaum noch Einnahmen. Foto: dpa

Viele Gastronomen und Inhaber kleiner Geschäfte, wie hier am Frankfurter Römerberg, haben kaum noch Einnahmen. (Foto: dpa)

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