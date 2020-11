Ex-Anwalt soll im Lübcke-Prozess aussagen

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: Copyright: pixabay.com/Decker & Böse Rechtsanwaltsgesel/obs/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Copyright: pixabay.com/Decker & Böse Rechtsanwaltsgesel/obs/Symbolbild)

Frankfurt/Main - Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke soll heute (10.00) Uhr ein Ex-Verteidiger des Hauptangeklagten Stephan Ernst aussagen. Dabei dürfte es auch um die angebliche Ankündigung finanzieller Hilfe durch «Kameraden» gehen. In dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt waren zwei einstige Pflichtverteidiger von Ernst ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt - vor allem in der Frage, inwieweit sie das Aussageverhalten von Ernst beeinflusst hatten.

Ernst, dem vorgeworfen wird, Lübcke im Juni 2019 aus rechtsextremistischen Motiven getötet zu haben, hatte sich nach seiner Festnahme vor der Polizei als Einzeltäter bezeichnet. Dieses Geständnis widerrief er nach einem Verteidigerwechsel und bezeichnete den Tod Lübckes in einer neuen Version als Unfall. Der tödliche Schuss habe sich gelöst, als der wegen Beihilfe angeklagte Markus H. die Waffe in der Hand gehalten habe. Von dieser Version war Ernst in seiner Einlassung vor Gericht ebenfalls abgerückt. Danach hatte er geschossen, H. sei aber ebenfalls vor Ort gewesen.