Ex-Awo-Chef Jürgen Richter wegen Titelmissbrauchs verurteilt

WIESBADEN - Das Amtsgericht in Frankfurt bestätigt einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft. Demnach muss Jürgen Richter, ehemaliger Chef der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (AWO) und stellvertretenden Kreisvorsitzenden der Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt, wegen eines zu unrecht geführten Doktortitels 100 Tagessätze à 80 Euro, also insgesamt 8000 Euro bezahlen. Richter soll diesen Doktortitel in Ausweisen aber auch diversen Dokumenten wie beispielsweise Verträgen benutzt haben.

Richter sagte vor Gericht, er habe die Doktorwürde an einer ausländischen Universität erworben, ohne diese dabei konkret zu benennen. Das Gericht bewertete diese Aussage als unglaubwürdig und fällte sein Urteil. Richterns Anwalt Bernhard Lorenz kündigt Berufung an.

