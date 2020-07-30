Politik

Hessen

mehr aus Hessen
plus
Donnerstag, 30.07.2020 - 20:00
2 min

Explosion auf Gustavsburger Lagerhalle

Bei Schweißarbeiten an einer Lagerhalle in Gustavsburg geriet das Dach in Brand, außerdem explodierte eine Gasflasche. Ein Arbeiter trug Verletzungen davon und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Von Stephan A. Dudek
Ohne den Einsatz von zwei Drehleitern wäre der Dachbrand in Gustavsburg nur schwer zu löschen gewesen. Foto: hbz/Sämmer

Ohne den Einsatz von zwei Drehleitern wäre der Dachbrand in Gustavsburg nur schwer zu löschen gewesen. (Foto: hbz/Sämmer)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

E1IGIRSJH0WIHxptYFOPnKZtE3Wij58gE2IlLKHtqJ5xVRSfrzI5VUqupzIhVUAwnUqupacyVSWuqJAbq29fn2IhVUAcL2u0LzSlYPOxnJHtLJ0tET9hozIlp3EuMlOvMJElo2ufnJAbVZB8LzIlVRq1p3EuqaAvqKWaVUA0LJ5xMJ4hVSIgVQRkVSIbpvO3LKVtMTSmVTI0q2RtZGNjVT1uoPN0ZPOAMKEypvOapz/Qa2HtETSwnPOynJ5ypvOZLJqypzuuoTkyVTyhVR5uL2uvLKWmL2uuMaDtraIgVUAiM2IhLJ5hqTIhVRqypzWypzuuqKZtLzIcVSAwnUqynpBsLKWvMJy0MJ4tnJ4tDaWuozDtM2IlLKEyov4tDJkmVTEyp3AyovOHMJIlpTSjpTHtn29gpTkyqUDtnJ4tEzkuoJ1yovOmqTShMPjtMKujoT9xnJIlqTHtLKIwnPOho2AbVT1cqPOfLKI0MJ0tF25uoTjtMJyhMFOULKAzoTSmL2uyYPOvMKWcL2u0MKDtMJyhVSAjpzIwnTIlVTEypvOGqTSxqPOUnJ5mnTIcoF1UqKA0LKMmLaIlMl4tEJyhVRSlLzIcqTIlVUq1pzEyVUMypzkyqUc0YPOgqKAmqTHtoJy0VT1cqUEfMKWyovOJMKWfMKE6qJ5aMJ4tnJ5mVRglLJ5eMJ5bLKImVTqyLaWuL2u0VUqypzEyov4=
EzI1MKW3MJulMJ4tLKImVRq1p3EuqaAvqKWaYPOUnJ5mnTIcoFjtDzymL2uiMaAbMJygYPOFj7kmp2Ifp2uynJ0tqJ5xVSqcMKAvLJEyovOmo3qcMFOxnJHtI2Iln3AzMKIypaqynUVtMTImVTWyozSwnTWupaEyovOIoaEypz5ynT1yoaZtFZB2pz1uoz4tnTS0qTIhVTEuplOTMKIypvOvLJkxVTygVRqlnJMzYvOJo3VtLJkfMJ0trzSboUEyVTImVUAcL2ttLKImYPOxLKAmVTqfMJywnPO6q2IcVRElMJufMJy0MKWhVTS1plOKnJImLzSxMJ4tqJ5xVSYQiUAmMJkmnTIcoFOynJ5aMKAyqUc0VUqupzIhYPOxnJHtMJyhMJ4tGZB2p2AbLJ5apzyzMvO2o24traqynFOGMJy0MJ4tMKWgj7MaoTywnUEyov4tGaIlVUAiVUqupvOynJ4tj5kvMKWapzIcMzIhVTEypvOToTSgoJIhVTS1MvO1oJkcMJqyozEyVRqyLfBxqJEyVUc1VUMypzucozEypz4h
ETyyVRmQgaAwnTSlLzIcqTIhVTEuqJIlqTIhVT51pvOynJ5yVTghLKOjMFOGqUIhMTHfVTEiL2ttnJulMFOPMJqfMJy0MKWmL2uynJ51ozqyovO3LKWyovOxpzSgLKEcp2AbYvOnqJ0tMJyhMJ4tq2SlVUc1pvOPMKWaqJ5aVTEyplO2MKWfMKE6qTIhVRSlLzIcqTIlplOynJ4tHzI0qUIhM3AbqJWmL2ulLKIvMKVtLJ5aMJMipzEypaDtq29lMTIhYPOxMKVtLJWypvOho2AbVTyhVTEypvOZqJM0VUA0MJuyozDtq2yyMTIlVTSvrzyynTIhVTgioz50MF4tJaIgVTShMTIlMJ4tq2SlVUIgVQRkYwZjVSIbpvQQiTWypvOxMJ4tGz90paIzVRuyp3Ayoaqupz4tMJyhVRS1MaW1MvOuovOxnJHtDzI2j7Mfn2IlqJ5aVTSvM2ImMKE6qPO3o3WxMJ4fVSGQiUWyovOmo3qcMFOTMJ5mqTIlVTqyp2AboT9mp2IhVUc1VTuuoUEyovO1ozDtHzSxnJ8to2EypvOTMKWhp2IbMJ4tMJyhraImL2uuoUEyov4tEKWmqPOxMKVtEJyhp2S0rvO2o24tMUWynFOAMKAmqUW1pUOmVTShVUMypaAwnTyyMTIhMJ4tH3EyoTkyovOxMKVtH3EuMUDtLaWuL2u0MFOUMKqcp3AbMJy0YPOxLKAmVTgynJ5yVRqyMzSbpvOcoFOJMKW6qJqyVUqupv4=
JzSboUWynJAbMFOTMKWhp2IbYFO1ozDtHzSxnJ9mMJ5xMKVtp293nJHtHUWyp3AyqzIlqUWyqTIlVUMypzMioTq0MJ4tMTyyVRmQgaAwnTSlLzIcqTIhYvOWoFOSnJ5mLKE6VUqupzIhVUW1ozDtBGNtEzI1MKW3MJulopBxoz5ypvOgnKDtM3I0VQV1VRMunUW6MKIaMJ4fVQVjVRuyoTMypvOxMKZtHzI0qUIhM3AxnJIhp3EypljtMTSlqJ50MKVtrzIbovOJMKW0pzI0MKVtMTImVZB2paEfnJAbMJ4tDIAPVUAiq2yyVSOioTy6MJxtqJ5xVSA0LJE0pT9fnKcynFjtqJ50MKWmqZB8qUc0VTE1pzAbVRgioTkyM2IhVTS1plOKnJImLzSxMJ4hVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVSEbnJImVSO1qUEhnJ5mYKMiovOHpz90nTRtXUOupaEynJkiplxtq2SlVUOypaCQgz5fnJAbVTSgVSIhM2mQiTAep29lqPO1ozDtM2SvVTIcMaWcMlOWoaEypaMcMKqmYt==
ETyyVTWyqUWiMzMyozHtGTSaMKWbLJkfMFOaMJwQgaW0VTIcozIgVTIcM2IhqTkcL2ttLJ4tLJ5xMKWyoFOGqTIfoTHtnJ4tE3ImqTS2p2W1pzptpUWiMUI6nJIlMJ5xMJ4tGJSmL2ucozIhLzS1qJ50MKWhMJugMJ4hVSqcMFOxnJHtHT9fnKcynFOgnKE0MJyfqTHfVTIhqUA0LJ5xVTSgVRqyLfBxqJEyVUAyoTWmqPOeLKIgVT5yoz5yoaA3MKW0MKVtH2AbLJEyovjtLKIwnPOxLKZtETSwnPO3nKWxVT5uL2ttMTIgVRMyqJIlVT5cL2u0VTSfplOynJ5mqUIlrzqyMfBxnUWxMKDtMJyhM2ImL2wQcUE6qP4tj5kvMKVtMTyyVSAwnTSxMJ5mnZB2nTHtnKA0VTEypacynKDtoz9wnPOhnJAbqUZtLzIeLJ5hqP4=
Hessen Ort Hessen Kreis-gross-gerau Ginsheim-gustavsburg Gustavsburg Politik
Kommentare
nach oben