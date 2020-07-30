Donnerstag,
30.07.2020 - 20:00
2 min
Explosion auf Gustavsburger Lagerhalle
Bei Schweißarbeiten an einer Lagerhalle in Gustavsburg geriet das Dach in Brand, außerdem explodierte eine Gasflasche. Ein Arbeiter trug Verletzungen davon und wurde ins Krankenhaus gebracht.
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