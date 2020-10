Faeser: Corona-Regeln brauchen gesetzliche Grundlage im Land

Nancy Faeser (SPD), Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Die Akzeptanz der Corona-Regeln in der Bevölkerung könnte nach Ansicht der hessischen SPD-Chefin Nancy Faeser steigen, wenn die Parlamente stärker eingebunden wären. Sie stimme den meisten der getroffenen Regeln zu - «aber sie brauchen eine breitere Legitimation», sagte die Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion am Donnerstag in Wiesbaden. Die Sozialdemokraten überlegten derzeit, ob sie sich einem Gesetzentwurf der hessischen FDP-Landtagsfraktion zur Parlamentsbeteiligung zu Corona-Maßnahmen anschließen wollen.

Es gehe ihr derzeit nicht darum, jede Verordnung auch durchs Parlament zu bringen, sagte Faeser. «Aber die Corona-Verordnungen brauchen im Land eine gesetzliche Grundlage.» Es reiche nicht aus, die Maßnahmen etwa bei einer Aktuellen Stunde im Parlament zu diskutieren.

Grundlage für die Corona-Regeln ist das Infektionsschutzgesetz, ein Bundesgesetz. Die Landesregierungen erlassen jeweils Verordnungen, die nicht der Zustimmung eines Parlamentes bedürfen. Begründet wird das Vorgehen auch damit, dass auf diese Weise schnell auf das Pandemie-Geschehen reagiert werden kann.