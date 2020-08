Faeser: Nominierung von Scholz genau zum richtigen Zeitpunkt

Nancy Faeser (SPD), Fraktionsvorsitzende, klatscht. Foto: Arne Dedert/dpa (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die hessische SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser begrüßt die Nominierung von Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidaten. «Ich bin sehr froh, dass die Wahl auf ihn gefallen ist und vor allem, dass sie so früh gefallen ist», erklärte sie am Montag in Wiesbaden. «Ich glaube, Olaf Scholz ist ein starker Kandidat und seine Nominierung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt.»

Er habe als Finanzminister alles dafür getan, Deutschland «seriös, geduldig und mit klugen Ideen» durch die Corona-Krise zu lotsen. «Olaf Scholz bringt die Verlässlichkeit mit, die wir jetzt vielleicht am dringendsten brauchen», erklärte Faeser. Die hessische SPD stehe deshalb geschlossen hinter ihm. Vizekanzler Olaf Scholz führt die SPD als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl 2021. Vorstand und Partei nominierten den 62-Jährigen am Montag einstimmig.