Faeser will SPD-Chefin in Hessen bleiben

Wiesbaden - Die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser will Landesvorsitzende der hessischen SPD bleiben. Nach Informationen der «Frankfurter Neuen Presse» will die 51-Jährige beim Parteitag der hessischen Sozialdemokraten am 7. Mai 20222 erneut für dieses Amt kandidieren. Das bestätigte SPD-Pressesprecher Christoph Gehring der Zeitung und der Deutschen Presse-Agentur. Faeser war am 8. Dezember zur Bundesinnenministerin ernannt worden. Am 14. Dezember wurde Günter Rudolph zum neuen Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion gewählt.

